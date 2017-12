Califórnia declara alerta de emergência em energia O Operador Independente do Sistema, que administra a maior parte da rede de energia da Califórnia, declarou um alerta de "estágio dois" no Estado norte-americano, solicitando a economia de consumo, em decorrência da perda de geração. O "estágio dois" antecede o corte escalonado de energia, que corresponde ao "estágio três" de emergência no setor, utilizado quando há risco de colapso de toda a rede estatal de eletricidade californiana. Segundo o operador do sistema, o Estado perdeu cerca de 3.000 MW em energia gerada por pequenos produtores independentes porque os geradores não foram pagos pelas distribuidoras Pacific Gas & Electricty, que pediu concordata na sexta-feira, e a Southern California Edison. Os pequenos produtores vendem diretamente às duas empresas e afirmam que os pagamentos em atraso desde novembro superam US$ 1 bilhão. Entre outros problemas, o Estado também perdeu 750 MW na geração eólica por causa da queda nas temper aturas e trabalhos de manutenção em unidades. Ao pedir concordata na semana passada, a PG&E mencionou o lento progresso nas negociações com o governador da Califórnia, Gray Davis, para resolver o problema de caixa das distribuidoras de energia. A PG&E e a Southern California acumularam dívidas estimadas em US$ 14,3 bilhões que as duas distribuidoras atribuem à proibição de repasse aos consumidores dos aumentos de tarifas aplicados pelas geradoras de energia.