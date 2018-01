Califórnia impõe racionamento para reduzir consumo de água em 25%

Segundo o comitê de recursos hídricos do estado, a medida deve significar uma redução de consumo de água de 25% até fevereiro de 2016. Cada cidade terá uma meta diferente de economia, com cortes variando entre 8% e 36%.

No ano passado, o governo do estado pediu para que as cidades trabalhassem para diminuir seu consumo em cerca de 20%. O apelo não surtiu efeito. Com a medida anunciada hoje, cada município teve sua meta traçada de acordo com o quanto conseguiu economizar nos anos anteriores.

"Isto é o que acontece quando as pessoas não fazem (economia) de forma voluntária", disse Frances Spivy-Weber, um dos membros do conselho.

Cerca de um terço dos recursos hídricos do estado são provenientes da neve que normalmente se acumula nas montanhas todo inverno. Este ano, medições eletrônicas mostraram que a água da neve que caiu em Sierra Nevada e outras montanhas californianas representa apenas 5% do total. Fonte: Dow Jones Newswires.