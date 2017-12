Califórnia, o melhor lugar dos EUA para solteiras Os resultados do Censo de 2000 já apontavam e, agora, só falta uma placa indicando o caminho para mulheres sós ? o Oeste. Num país em que a média de homens desacompanhados está em 86 para cada grupo de 100 mulheres nas mesmas condições, algumas cidades da Califórnia ? o estado onde o índice sobe, 92 solteiros para 100 solteiras ? são o paraíso, pelo menos para as mulheres. Na Costa Oeste estão metade dos 10 lugares com mais de 100.000 habitantes, onde o número de homens solteiros ultrapassa o das mulheres solteiras, segundo o Escritório de Censo dos Estados Unidos. E no topo da lista, aparece Sunnyvale, onde o censo registrou 113 homens para cada 100 mulheres. Mas neste subúrbio conhecido por suas empresas de tecnologia com predomínio de empregados do sexo masculino, namoro pode ser vítima de uma cultura onde trabalhar a noite parece melhor do que aproveitar a noite. Mesmo homens desejáveis que se acotovelam nos bares de Sunnyvale enfrentam esse problema. ?Eu já estou quase me desesperando em Sunnyvale e não consigo alguém que queira vir aqui me visitar?, diz Jim Oddson, 28 anos, um reparador de linhas telefônicas, que uma noite levou alguns amigos de fora aos três bares da cidade e não encontrou um única mulher desacompanhada ? solteira, viúva ou divorciada. As outras quatro cidades são pólos de atração de imigrantes ? Santa Ana, Salinas, Oxnard e Costa Mesa ? que naturalmente atraem trabalhadores do sexo masculino, principalmente hispânicos de origem. Cynthia Centeno, 22 anos, mora em Orange County, subúrbio de Santa Ana, e diz que não tem problemas para encontrar solteiros. ?É fácil encontrar gente?, diz, ?para qualquer lugar que você se vire, lá estará alguém.? Os outros dois lugares, entre os 10 mais habitados por homens do país estão, à volta de Las Vegas, incluindo a área incorporada de Paradise, que poderia significar mais um purgatório para homens à caça. Com 118 solteiros para cada 100 solteiras, atinge o maior índice de homens soltos dos Estados Unidos.