Califórnia: pelo menos dois mortos no terremoto O forte tremor de terra que sacudiu ontem a costa central do Estado americano da Califórnia foi sentido de Los Angeles a São Francisco, derrubou diversas edificações da pequena cidade de Paso Robles e causou a morte de pelo menos duas pessoas. O terremoto - registrado às 11h16 locais - atingiu 6,5 graus na escala Richter e fez cair o telhado da torre do relógio erigida em 1892. Diversos veículos foram esmagados. Os bombeiros reviravam hoje os destroços em Paso Robles, uma cidadela situada no condado de San Luis Obispo, cerca de 32 quilômetros a leste do epicentro do tremor. Nick Sherwin, de 61 anos, trabalhava em um dos edifícios derrubados e disse ter ordenado a cinco funcionários e oito clientes que saíssem imediatamente do local. "O telhado praticamente saltou e caiu sobre diversos veículos, nos quais havia gente", contou Sherwin enquanto observava o trabalho dos bombeiros. Autoridades locais confirmaram a morte de duas mulheres em Paso Robles. Ainda resta uma pessoa desaparecida, disse Ron Alsop, coordenador dos serviços emergenciais do condado. Mais de 90 abalos secundários com mais de 3 graus na escala Richter foram registrados pelos sismógrafos do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Um desses tremores atingiu 4,7 pontos, informou o instituto.