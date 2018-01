Califórnia pode ficar sem energia A Isso (Independent System Operator), que opera a rede de energia elétrica da Califórnia, informou que 400 megawatts adicionais tornaram-se indisponíveis para o Sul do Estado hoje. Com isso, a disponibilidade de energia para a Califórnia reduziu-se a 10.400 MW. Hoje é o trigésimo dia em que o Estado está em alerta de escassez de energia elétrica. Segundo a Dow Jones, as distribuidoras locais estão cada vez mais perto da falência. Na segunda-feira, um tribunal federal recusou permissão para que a Southern California Edison (SoCalEd) aumentasse suas tarifas ao consumidor. Analistas disseram que isso aumenta a possibilidade de que os credores da empresa exijam a decretação de sua falência.