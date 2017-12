Califórnia pretende reduzir consumo de energia Sempra Energy´s San Diego Gas & Eletric revelou um planejamento para reduzir os constantes apagões no Estado da Califórnia (Estados Unidos) no período do verão, que vai de junho a agosto naquele país. Num comunicado, a companhia informou que o programa envolve o incentivo para que usuários usem seus próprios geradores de energia. O custo do projeto foi orçado pela empresa em US$ 15 milhões. A SDG&E tentará usar parte dos US$ 25 milhões disponibilizados pela Comissão de Utilidades Públicas da Califórnia para reduzir a demanda de energia. A empresa entrou com pedido na comissão para a aprovação do programa, que deverá ser implementado ainda n este mês. Para implantar o programa, a SDG&E deve receber o comprometimento dos clientes de que concordam em ligar seus próprios geradores durante o terceiro estágio de emergência previsto pelas autoridades da Califórnia. "A disposição dos clientes em participar t em sido grande, se alguns incentivos forem dados como compensação", informou a companhia. A expectativa é de que o programa gere um adicional de 50 megawatts na região de San Diego. A SDG&E é a terceira maior fornecedora de energia do Estado da Califórnia. A maior é a Pacific Gas and Eletric, em processo de falência. As provedoras de energia da Califórnia, incluindo a Edison International foram atingidas por um grande aumento de preços nos custos de energia em 1996. Como conseqüência, a região sofre com problemas de fornecimento de energia desde então.