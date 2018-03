Califórnia reconhece direitos de casais gays O governador do Estado norte-americano da Califórnia, Gray Davis, assinou uma lei que outorga aos casais formados por pessoas do mesmo sexo direitos desfrutados por casais de heterossexuais. Entre outras coisas, a lei garante aos homossexuais que vivem juntos e que se registrarem no Estado como casal a adoção de filhos de um companheiro, herança para o parceiro, a tomada de decisões médicas e direito a seguro saúde. "Esta lei tem a ver com responsabilidade, respeito e, o mais importante, família - e já era hora", disse Davis. A nova legislação entrará em vigor em 1º de janeiro de 2002. Os partidários da nova lei a consideram a maior expansão dos direitos dos casais homossexuais no país, equiparando a Califórnia ao Havaí e a Vermont. Os opositores a consideram um ataque ao matrimônio convencional e aos valores familiares.