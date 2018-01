Califórnia sofre com novos incêndios e calor recorde Um novo incêndio florestal foi registrado nesta segunda-feira no sul da Califórnia (EUA), região que vive ameaçada pelo fogo como conseqüência das altas temperaturas. A força das chamas, cujas causas são desconhecidas e que já atingiram 2.673 hectares, obrigou os moradores de Lago Morena, que fica a cerca de 90 quilômetros de San Diego, a evacuarem a área em direção ao interior. No entanto, uma súbita mudança na direção do vento afastou o perigo das áreas habitadas. Contudo, a batalha dos bombeiros é contínua, espalhada por todo o sul da Califórnia, onde estão sendo registradas temperaturas recordes, com uma média de 37,7 graus. Para esta segunda-feira existe a expectativa de uma máxima de 46,1 graus, após ter sido registrado no último final de semana a temperatura de 47,2 graus em regiões residenciais como o Vale de San Fernando, no norte de Los Angeles. O centro nacional de combate ao fogo afirmou hoje que o país vive a pior temporada de incêndios da década. Desde que o ano começou, 1,98 milhão de hectares arderam em chamas em todo o país, número que supera o 1,94 milhão de hectares queimados em 2004, o último recorde. Outros focos na Califórnia estão concentrados na ilha Catalina e nas montanhas de San Bernardino, onde 9.841,9 hectares de terra já ficaram em chamas. Embora os bombeiros estejam há mais de duas semanas lutando contra o incêndio, apenas dois terços das chamas estão sob controle.