Califórnia vota no dia 2 sobre legalização da maconha Pioneira na liberação do uso medicinal da maconha há 14 anos, o Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, decidirá no dia 2 sobre a legalização dessa droga e poderá se transformar em uma espécie de Amsterdã do Pacífico. A Proposta 19 estará na mesma cédula na qual os eleitores escolherão seus candidatos para o governo do Estado, o Congresso e o legislativo estadual.