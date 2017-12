Californianos devem remover de Davis, diz pesquisa A maioria dos eleitores da Califórnia deseja remover de seu posto o governador Gray Davis e substituí-lo por Arnold Schwarzenegger, apesar das denúncias que surgiram recentemente contra o ator, segundo uma pesquisa realizada pela empresa Knight Ridder. De acordo com o levantamento, 54% dos entrevistados desejam revogar o mandato do democrata Davis, contra 41% que preferem que o atual governador permaneça em seu posto. No próximo dia 7, os californianos votarão em um referendo - também chamado de recall - para decidir se retiram ou não Davis de seu cargo. No caso de vencer o "sim", os eleitores deverão escolher um sucessor. A pesquisa, divulgada ontem à noite, foi realizada entre quarta-feira e sábado passados, enquanto Schwarzenegger enfrentava sérias acusações de abuso sexual. A porcentagem de entrevistados que disseram que seguramente votarão para remover Davis, no entanto, diminuiu durante a realização da pesquisa, de 52% na quarta-feira para 44% no sábado. O número daqueles que indicaram que provavelmente votarão para retirar Davis de seu posto ou estavam indecisos sobre seu voto aumentou de 10% na terça para 24% no sábado. Schwarzenegger lidera a lista dos 135 candidatos à substituição de Davis, com 36% das preferências dos eleitores entrevistados, contra 29% de seu principal rival democrata, o vice-governador Cruz Bustamante. A pesquisa ouviu por telefone 1.000 eleitores californianos e tem uma margem de erro de 3,2 pontos percentuais.