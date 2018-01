Calor causa mortes na Espanha; fogo continua em Portugal Uma onda de calor que assola a Europa há semanas causou mais quatro mortes na Espanha nesta terça-feira. Quatro idosas morreram na Espanha. As novas mortes elevam a 14 o número de falecimentos ocorridos durante a última semana, em virtude do calor excessivo. De acordo com médicos, as novas vítimas tiveram problemas cardíacos ou respiratórios agravados pelo calor. O calor agravou os incêndios florestais em Portugal, onde mais dois corpos foram encontrados hoje, elevando a 11 o número de mortos no pior incêndio ocorrido em décadas no país ibérico. Na Holanda, trabalhadores questionaram um sindicato sobre a possibilidade de ficarem em casa. A resposta foi negativa, mas eles receberam autorização para trabalhar de bermuda e fazer intervalos mais longos. Quatro usinas de energia nuclear na Alemanha cortaram drasticamente sua produção de eletricidade para evitar o superaquecimento da água nos sistemas de refrigeração. Na França, a onda de calor forçou o racionamento de água em 55 regiões, disse Pierre de Montlivault, funcionário do Ministério do Ambiente. Em alguns casos a irrigação de colheitas também foi proibida. A cidade de Bordeaux registrou a temperatura recorde de 40,7ºC. Na Itália, a agência controladora da distribuição de energia no país alertou para possíveis cortes no fornecimento entre hoje e amanhã para evitar sobrecarga, devido ao uso de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores.