Calor de 40 graus castiga fiéis na canonização de Padre Pio Com os termômetros marcando próximo de 40ºC, centenas de milhares de peregrinos tiveram de ser refrescados por carros-pipa durante a cerimônia de canonização do Padre Pio, que deixou a Praça de São Pedro e as ruas de entorno totalmente tomadas pelos fiéis. Voluntários distribuíram cerca de 1 milhão de garrafas de água e até os convidados mais importantes da primeira fila precisaram usar chapéu de pescador para se proteger do sol escaldante. O papa João Paulo II, de 82 anos, claramente sofrendo com o calor e a umidade, falou em latim ao proclamar como santo o frade místico do século 20, que alegava carregar as chagas de Cristo. Por muitos anos o Vaticano tratou Pio como uma "fraude", mas o monge franciscano conquistou seguidores rapidamente na Itália, sua terra natal, e no mundo, com relatos de suas profecias e poderes de cura. Ganhou até mesmo a admiração de João Paulo II, que antes de se tornar papa, em 1978, pediu a ele que ajudasse uma amiga polonesa que estava morrendo de câncer. E ela se recuperou. Testemunhas contam que, a partir do momento que as chagas apareceram em Padre Pio, em 1918, sangue jorrava de seus pés e mãos. De início, investigações do Vaticano concluíram que as feridas eram produzidas pelo próprio padre, mas a decisão foi revista mais tarde. O padre, barbudo, usava luvas para cobrir as marcas e absorver o sangue, a não ser quando rezava missa. Os médicos nunca conseguiram explicar os sangramentos, que nunca produziram gangrena nem infeccionaram. "Nós increvemos o Santificado Pio de Pietrelcina no quadro de santos e declaramos para toda a Igreja que ele deve ser honrado com devoção", disse o papa. Com essas palavras, Padre Pio tornou-se o 758.º santo da fé católica - 457.º deste pontificado. Padre Pio é creditado com dois milagres - o mínimo necessário para se tornar santo, segundo as regras da Igreja. Antes de sua beatificação, o penúltimo passo antes da santificação, teria sido responsável pela cura de uma mulher italiana que sofria de uma doença do pulmão e rezou para ele. O segundo milagre foi a cura de um garoto italiano de 11 anos, Matteo Collella, que teve meningite com 9 cuja mãe rezou para Padre Pio quando ele estava em coma. O menino esteve presente na cerimônia de hoje.