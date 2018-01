Calor está derretendo geleiras dos Alpes A onda de calor que atinge a Europa está fazendo outra vítima: as geleiras supostamente eternas dos Alpes, que estão derretendo diante das temperaturas altas que estão sendo observadas em países como a Suíça, Áustria, Itália e França. Nos Alpes, as temperaturas de junho e julho foram as mais altas em 250 anos, segundo dados dos governos da região. Em muitas montanhas, consideradas como os cartões postais dos países alpinos, a camada de neve conseguese manter intacta durante o verão europeu. Mas desta vez, nem mesmo os picos nevados a uma altitude de mais de 2 mil metros conseguiram ficar livres do degelo. Em Zermatt, pequena vila turística da Suíça e ao pé do pico do Matterhorn, os termômetros ontem marcavam uma temperatura de 33 graus, mesmo a 1,6 mil metros do nível do mar. O que preocupa as autoridades é que o fenômeno geográfico já está tendo consequências negativas. O derretimento da neve está causando frequentes avalanches e mais de uma dezena de alpinistas já morreram em julho vítimas dos deslizamentos, número inédito em um só mês. Para evitar os riscos, várias montanhas foram fechadas ao público, o que também não costuma ocorrer durante o verão. Além disso, existe o risco de que o degelo gere enchentes que poderiam afetar as pequenas cidades nos vales da região. Outro temor das autoridades é quanto à segurança dos teleféricos na Suíça e na Áustria. Cerca de 280 deles estão construídos sobre as geleiras, que normalmentesão sólidas. Com as altas temperaturas, a preocupação é de que o uso dos teleféricos represente um risco para os turistas. Prejuízos Diante de tantos problemas, os turistas que esperam os meses de verão para escalar as montanhas mais altas da Europa começam a desaparecer. Por dia, cerca de 150 pessoas tentam chegar ao topo do Matterhorn, mantendo a economia das estações de esqui enquanto o inverno não chega. Segundo o governo suíço, por exemplo, a redução do número de turistas poderá ter um importante impacto na economia de várias cidades durante o resto do ano.