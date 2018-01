Calor faz terceira vítima fatal na Espanha Uma mulher de 63 anos, internada em um hospital de Jérez de la Frontera (Cádiz), se transformou hoje na quinta vítima da onda de calor que sufoca a Espanha. Essa é a terceira morte por altas temperaturas que se registra na região da Andaluzia, sul do país. As outras duas aconteceram na região de Madri. Segundo fontes locais, a mulher era uma das 10 pessoas internadas em um hospital andaluz por causa do calor. Todas as províncias espanholas se encontram no chamado "nível zero" (informação e vigilância) do plano de emergência criado pelo governo para enfrentar as altas temperaturas no país.