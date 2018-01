Calor na Califórnia. Operadora teme falta de energia A operadora independente do sistema de energia da Califórnia (ISO) emitiu um alerta de energia "estágio 1", porque a reserva de energia elétrica do sistema caiu abaixo de 7%. Segundo um porta-voz da ISO, as altas temperaturas registrada s nos últimos dias no Estado provocaram um aumento do uso de aparelhos de ar condicionado. Caso o nível das reservas caia abaixo de 5%, a ISO deverá emitir um alerta "estágio 2", determinando às distribuidoras que suspendam o fornecimento a clientes que se cadastraram voluntariamente para isso.