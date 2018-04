Câmara Alta do Japão aprova retirada de tropas do Iraque

A Câmara Alta do Parlamento japonês aprovou, nesta quarta-feira, 28, a retirada das Forças Aéreas de Autodefesa do Iraque, intensificando o impasse do bloco da oposição com o governo em torno do papel de Tóquio nas missões de paz no exterior. Controlada pela oposição, a Câmara Alta aprovou, por 113 votos a 103, a proposta do Partido Democrata (PD) que determina o cancelamento da missão. No entanto, é esperado que a lei seja rejeitada na Câmara Baixa japonesa, a mais poderosa e onde o governante Partido Liberal Democrata (PLD) tem a maioria dos votos. A votação ocorre em meio a uma batalha política em relação à missão japonesa no Oceano Índico em apoio à luta das tropas lideradas pelos Estados Unidos no Afeganistão. A missão foi cancelada no dia 1º de novembro, quando a oposição a bloqueou no Parlamento.