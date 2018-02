Câmara aprova lei dura contra abusos Com apoio de democratas e republicanos, a Câmara dos Deputados dos EUA ampliou ontem a lei que pune abusos domésticos. A nova legislação vai além do Violence Against Women Act, de 1994, que já havia se tornado referência para o combate à violência contra as mulheres. A votação no Congresso foi considerada uma vitória do governo de Barack Obama, que luta para reduzir o clima de tensão entre republicanos e democratas. / AP