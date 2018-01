Câmara argentina anula leis que anistiam ex-repressores da ditadura Após oito horas de discussão, a Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na noite desta terça-feira a anulação das leis de Ponto Final e Obediência Devida, leis que beneficiam pessoas acusadas de participarem da ditadura no país, entre 1976 e 1983. Agora, o projeto será debatido no Senado, depois passará pela Corte Suprema, que deverá declarar as duas leis inconstitucionais. Isso deve levar pelo menos 15 dias. Os deputados também ratificaram a adesão à Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e Contra a Humanidade das Nações Unidas, criada em 1968. Com a aprovação da medida, os processos que denunciam centenas de integrantes das forças de segurança de eliminarem seus opositores terão uma nova chance nos tribunais do país. A notícia foi recebida com festa pelos manifestantes que aguardavam o parecer em frente ao Congresso argentino. Entre eles estavam as mães e avós da Praça de Maio, que carregavam cartazes com fotos dos netos e filhos desaparecidos durante a ditadura.