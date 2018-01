Câmara chilena aprova monumento a Allende Sem nenhum voto contra, a Câmara dos Deputados chilena aprovou erguer um momento em memória do ex-presidente socialista Salvador Allende, derrubado por um golpe de Estado há quase 30 anos. A decisão, adotada com 77 votos a favor e três abstenções, coincide com a presença de Isabel Allende, filha do ex-presidente, na presidência da Câmara. Allende foi deposto em 11 de setembro de 1973 em um golpe liderado pelo general Augusto Pinochet. O falecido presidente já tem um monumento em sua honra na Praça da Constituição, em frente ao palácio de La Moneda, onde se suicidou, após ser cercado pelas tropas militares. O novo monumento em memória do presidente socialista, que será financiado por doações privadas, será erguido na cidade de Copiapó, 805 km ao norte de Santiago. A Câmara dos Deputados também aprovou a construção de um monumento em memória do poeta e prêmio Nobel de Literatura Pablo Neruda e outro, em Chillán Viejo, em memória do general Bernardo O´Higgins, principal figura da independência chilena.