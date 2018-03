Câmara de NY discute terceiro mandato para prefeito Semanas após o prefeito Michael Bloomberg revelar o desejo de permanecer mais quatro anos no cargo, a Câmara dos Vereadores deve votar uma lei municipal permitindo que ele concorra a um terceiro mandato. Um tribunal questionou a medida anunciada pelos vereadores. Porém aparentemente a votação deve ocorrer ainda hoje. Uma sondagem inicial não permite dizer se a medida seria aprovada. No entanto, o fato de a presidente da Casa, Christine Quinn, colocar o assunto em pauta sinaliza que há os 26 votos para aprovar a lei, apoiada por ela. Christine se disse "bastante otimista" em relação à aprovação. Bloomberg disse recentemente que gostaria de ficar mais um mandato. Em meio à crise financeira, ele se disse bastante preparado para lidar com o problema, graças a seu conhecimento do setor. A eleição para prefeito de Nova York está marcada para o ano que vem. Para alguns vereadores deveria haver um referendo sobre o terceiro mandato.