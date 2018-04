Câmara dos Deputados altera a lei de anistia

A Câmara dos Deputados do Uruguai aprovou ontem a alteração na lei que impede o julgamento de crimes contra os direitos humanos cometidos por agentes da ditadura militar (1973-1985). A medida - aprovada por 50 deputados e rejeitada por outros 30 - ainda será votada no Senado. Se a medida for rejeitada, o Estado uruguaio pode ser condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA por não levar adiante investigações sobre pelo menos 200 desaparecimentos políticos.