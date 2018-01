Câmara dos EUA adia sessão por causa do furacão Isabel Uma das casas do Congresso dos Estados Unidos cancelou a sessão de amanhã devido à chegada, prevista para esta quinta-feira, do furacão Isabel. Os representantes da Câmara querem adiantar a agenda da semana e realizar votações ainda nesta quarta-feira. O Senado ainda não decidiu se altera sua agenda. Classificado como de categoria 2 segundo as últimas medições, o Isabel está provocando a saída de milhares de pessoas de suas casas nos estados de Carolina do Norte, Virginia e Carolina do Sul. A previsão é de que o Isabel vá chegar à costa leste americana na manhã de amanhã. Por enquanto, o furacão está a 684 quilômetros da costa.