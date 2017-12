Câmara dos EUA aprova acordo nuclear com a Índia A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou a exportação de combustível nuclear de uso civil para a Índia. O projeto de lei, que recebeu 330 votos a favor e 59 contra, precisa agora ser aprovado pelo Senado, antes de ser enviado para o presidente George W. Bush. O acordo oferece tecnologia nuclear americana para a Índia, que em troca deve permitir o acesso de inspetores a seus reatores para uso civil. As instalações de produção de armas nucleares indianas, no entanto, não fazem parte do acordo. Críticos dizem que o acordo pode prejudicar os esforços para a não-proliferação atômica e mandar a mensagem errada para países como o Irã, cujo programa nuclear enfrenta oposição do governo americano. Compromisso Mas defensores do projeto dizem que se trata de um passo histórico. Caso a lei seja aprovada, permitirá a exportação de tecnologia nuclear para a Índia pela primeira vez em 30 anos. "A Índia é um país que deve estar no centro de nossa política externa e nossa atenção", disse o congressista democrata Tom Lantos. Segundo ele, uma parceria com a Índia poderia ajudar a regular a disseminação pacifica e responsável de poder nuclear. A votação segue um acordo firmado em 2005 entre Bush e o primeiro-ministro indiano Manmohan Singh, que acabou com três décadas de políticas antiproliferação dos Estados Unidos. O projeto final foi alterado para levar em conta preocupações da Índia sobre o acordo. Os defensores da lei, que conta com o apoio da Casa Branca, estão otimistas de que a nova versão será aceita pelo governo indiano, segundo o correspondente da BBC em Washington. A Índia já deixou claro que o acordo não vai forçar o país a apoiar a política americana para o Irã ou impedir que os indianos produzam seu próprio combustível nuclear.