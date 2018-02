Câmara dos EUA aprova elevação do limite da dívida A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou por uma estreita margem de 217 votos a 212 a elevação do limite de endividamento do governo federal em US$ 1,9 trilhão, que permitirá o Tesouro a pagar suas contas até o final de 2010, segundo líderes no Congresso. Toda a bancada republicana e trinta e sete democratas votaram contra o aumento no limite do endividamento para US$ 14,3 trilhões. A elevação do teto ocorre seis semanas depois do Congresso ter aprovado um aumento de US$ 290 bilhões parta US$ 12,4 trilhões.