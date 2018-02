Câmara dos EUA aprova legislação da agência de segurança A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira a concessão de autoridade ao presidente George W. Bush para eximir das leis trabalhistas o novo Departamento de Segurança Nacional, agência que Bush diz ser crucial para enfrentar com rapidez eventuais ameaças terroristas. A aprovação por 229 votos contra 201 da emenda do deputado Christopher Shays foi dada horas depois de Bush ter advertido o Congresso de que, se não aprovasse a legislação que limita as obrigações referentes a demissões e contratações de pessoal na nova agência, o orçamento das casas parlamentares seria limitado. Anteriormente, Bush havia ameaçado vetar uma versão da lei no Senado que incluía tais limitações.