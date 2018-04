Câmara dos EUA aprova lei de energia limpa

Mesmo assim, a passagem da polêmica lei na votação de hoje deu ao presidente Barack Obama e aos Democratas uma grande vitória em um marco da agenda política da administração e deu a Washington um forte instrumento de barganha antes das negociações internacionais de mudança climática no final deste ano. Esta também foi a primeira vez que o Congresso dos EUA votou por uma lei que reduz as emissões de gases do efeito estufa.

A legislação tem como objetivo reduzir a emissão de gases do efeito estufa que acredita-se que contribuem para o aquecimento global em 17% abaixo dos níveis de 2005 em 2020 e em mais de 80% até 2050. Ao limitar as emissões enquanto cria um mercado para compra e venda dos direitos para emissão de tais gases, o projeto coloca um preço sobre a emissão de gases como dióxido de carbono e metano e aumenta o custo da produção de energia.

Os produtores de combustíveis fósseis convencionais terão de desenvolver tecnologias para capturar os gases do efeito estufa ou vão perder participação de mercado para energias alternativas que até tinham um custo de produção mais caro. Se o texto se tornar lei, espera-se que uma enxurrada de dólares deve fluir para as indústrias envolvidas em energia renovável, biocombustíveis avançados, tecnologia de bateria e eficiência energética. Por outro lado, a lei vai atingir a indústria de petróleo. As informações são da Dow Jones.