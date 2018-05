Câmara dos EUA aprova lei orçamentária A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, por 260 votos a favor e 167 contra, uma lei orçamentária para o resto do ano fiscal de 2011, que termina em 30 de setembro. A lei, que prevê despesas de US$ 1,049 trilhão, seria encaminhada ainda hoje para o Senado, onde a aprovação é tida como certa. O projeto aprovado hoje reduz as despesas do governo em US$ 38 bilhões em relação aos níveis atuais.