Câmara dos EUA aprova orçamento para ano fiscal 2012

A Câmara aprovou o projeto por 235 votos a favor e 193 contra. Os republicanos, que detêm a maioria dos assentos, votaram em massa a favor do orçamento. Apenas quatro deputados do partido rejeitaram a proposta.

Uma das propostas mais polêmicas do orçamento aprovado pela Câmara dos Representantes envolve modificações no Medicare, um tipo de seguro-saúde estatal para a população idosa. Se o orçamento republicano for aprovado, os idosos terão de migrar do Medicare para planos de saúde privados e, em troca, receberiam um auxílio de custo para não terem que arcar com todas as despesas médicas.

Os republicanos também pretendem alterar o Medicaid, programa que oferece assistência médica para a população mais pobre, transformando-o em um sistema de transferência de recursos do governo federal para os estados, permitindo que governos locais definam como utilizar a verba.

As duas propostas foram rejeitadas pelos democratas. Segundo eles, as mudanças no Medicare e no Medicaid eliminariam na prática os efeitos sociais desses programas. O orçamento aprovado pela Câmara também prevê a anulação da reforma do sistema de saúde dos EUA e torna permanente os cortes de impostos para todos os norte-americanos, diferentemente da proposta democrata, que prevê o fim desses benefícios fiscais para a parcela mais rica da população no final de 2012. As informações são da Dow Jones.