Câmara dos EUA aprova poderes para Bush atacar o Iraque A Câmara de Deputados dos EUA aprovou por 296 votos a favor e 133 votos contra a autoridade para uso da força militar contra o Iraque. Pela manhã, uma votação prévia no Senado, de 75 a favor e 25 contra, abriu caminho para que a resolução seja votada em breve no plenário, podendo ser encaminhada à Casa Branca no final da semana. A resolução aprovada permitirá ao presidente George W. Bush usar a força militar para "defender a segurança nacional dos EUA contra a ameaça contínua representada pelo Iraque, (ou) executar toda resolução relevante do Conselho de Segurança da ONU sobre o Iraque", sem uma aprovação prévia do Congresso.