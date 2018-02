O oleoduto da TransCanada é crucial para os esforços dos EUA de exportar sua crescente produção de petróleo. Ele transportaria 830 mil barris por dia do Canadá para as refinarias do Golfo do México. Apoiadores da iniciativa afirmam que ela criaria milhares de empregos e ajudaria os EUA a se aproximarem na independência energética, mas ambientalistas questionam os impactos do projeto. Fonte: Associated Press.