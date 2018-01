Câmara dos EUA aprova prospecção de petróleo no Alasca A Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou um plano que permite a prospecção petrolífera na Reserva Nacional Ártica do Alasca, apesar da oposição de grupos ambientalistas. O projeto, apresentado pelo republicano Richard Pombo, foi aprovado por 225 votos a favor e 201 contra. Serão permitidas perfurações em 810 hectares do total de mais de 7,5 milhões. A decisão da Câmara, que agora vai ser submetida ao Senado, onde deve enfrentar uma dura oposição, foi elogiada pelo presidente George W. Bush. Ele defende a prospecção na região para reduzir a dependência americana de petróleo importado. Bush considerou a aprovação um passo rumo ao desenvolvimento de fontes nacionais de energia. Apesar ser um dos maiores produtores do mundo, os EUA importam cerca de 60% do petróleo necessário para alimentar sua indústria. Na região há reservas estimadas em 10 bilhões de barris. A prospecção "deixará os EUA menos dependente de fontes externas de energia", comentou Bush. No entanto, muitos parlamentares democratas e grupos ambientalistas afirmam que o petróleo na reserva não é suficiente para justificar a destruição do habitat de centenas de espécies de flora e fauna. "Não deveríamos estar tão dispostos a sacrificar o meio ambiente por apenas seis meses de petróleo", disse a democrata Diana DeGette.