Câmara dos EUA aprova US$ 106 bi para financiar tropas

O Pentágono afirmou que sem a aprovação da lei de financiamento o Exército norte-americano poderia ficar sem verba para operações já no início de julho. O projeto proverá dinheiro até o final de setembro deste ano, quando acaba o ano orçamentário em curso nos EUA. Os gastos de US$ 106 bilhões não são apenas militares. No montante, foram incluídos US$ 7,7 bilhões para combater a gripe suína e mais de US$ 10 bilhões para ajuda em desenvolvimento e segurança ao Paquistão, México, Iraque e Geórgia.

O projeto agora irá para votação no Senado e, se aprovado, deverá ser sancionado pelo presidente do país, Barack Obama. A projeção é que o governo norte-americano gaste US$ 143 bilhões para travar as duas guerras neste ano, menos que os US$ 183 bilhões gastos no ano fiscal de 2008, informou o Serviço de Pesquisas do Congresso.