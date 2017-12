Câmara dos EUA aprova US$ 87,5 bi para o Iraque Afirmando que os Estados Unidos não podem quebrar seus compromissos, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta sexta-feira, por 298 a 121, o pedido do presidente George W. Bush e liberou US$ 87,5 bilhões para a reconstrução do Iraque. É uma importante vitória para o presidente, embora tenha sido bastante questionada, especialmente por líderes democratas. O Senado pode ratificar ainda hoje a decisão da Câmara.