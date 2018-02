Câmara dos EUA autoriza emissão de bônus de guerra A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma lei que autoriza o Departamento do Tesouro a emitir bônus de guerra, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. "Este é mais um meio de as pessoas mostrarem seu apoio ao país, com a compra dos bônus de guerra", comentou o deputado Amo Houghton (republicano de Nova York). O Departamento do Tesouro disse que "aprecia a intenção patriótica e o sentimento por trás da legislação", mas sugeriu que teria sido mais útil encorajar os norte-americanos a gastarem mais, para ajudar na recuperação econômica, porque os bônus de guerra funcionam como um veículo de poupança e retiram dinheiro da economia. A lei que passou nesta terça-feira na Câmara já havia sido aprovada pelo Senado. Leia o especial