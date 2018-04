Câmara dos Lordes na Grã-Bretanha aprova casamento gay

LONDRES - O projeto de lei que regulamenta a união civil e religiosa entre pessoas do mesmo sexo na Grã-Bretanha superou nesta segunda-feira, 15, um de seus principais obstáculos ao passar na Câmara dos Lordes. Em frente ao Parlamento, o público comemorou ao saber da aprovação.

O projeto de lei volta agora para a Câmara dos Comuns, onde os parlamentares revisarão as emendas apresentadas pelo governo antes de uma nova votação. A expectativa é de que a lei passe sem problemas, já que a Câmara dos Comuns aprovou uma versão anterior do projeto com 390 votos a favor e 148 contra.

A lei em tramitação no Parlamento britânico autoriza o casamento entre casais homossexuais tanto no civil quanto no religioso na Inglaterra e no País de Gales.

A Igreja Anglicana, no entanto, ainda está dividida sobre o tema e não promove a união entre casais do mesmo sexo./ AP