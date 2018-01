Câmara dos Representantes aprova aumento nos controles de entrada aos EUA

WASHINGTON - A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou na terça-feira um projeto de lei para endurecer um programa que permite que viajantes de 38 países visitem o território americano durante 90 dias sem visto, em resposta aos atentados de novembro em Paris e ao massacre da semana passada em San Bernardino, na Califórnia.

Com 407 votos a favor e 19 contra, a Câmara deu sinal verde ao projeto legislativo que negará a entrada aos EUA sem visto a cidadãos de países como França, Espanha e Chile que tenham ido a uma série de nações, entre elas Síria e Iraque, durante os últimos cinco anos.

A nova lei pretende endurecer os controles para os cidadãos de 38 países que podem entrar no território americano por meio do programa conhecido como Visa Waiver e cujos dados são revisados pelas forças de segurança dos EUA, embora estejam sujeitos a controles menos restritivos que outros viajantes. O programa permite que ingressem sem visto ao país cerca de 20 milhões de pessoas por ano.

"Não podemos simplesmente dar às pessoas de outros países um acesso especial ao nosso território se não temos absolutamente toda a informação que necessitamos para assegurar-nos de que não são uma ameaça para a segurança nacional", destacou Candice Miller, legisladora republicana promotora do projeto.

O texto autoriza o Departamento de Segurança Nacional (DHS) a voltar a exigir vistos aos países do programa Visa Waiver que não compartilharem informação sobre seus viajantes e não colaborarem na luta contra o terrorismo.

Vários legisladores expressaram sua intenção de que algumas provisões do novo projeto sejam incluídas em outra legislação sobre despesa governamental, a qual pretendem aprovar antes do final da semana.

No Senado, a democrata pela Califórnia Dianne Feinstein propôs outro projeto com restrições de entrada ainda mais duras para os países isentos de vistos.

Na semana passada, a Casa Branca já havia anunciado mudanças no programa para que fossem introduzidas "imediatamente" modificações na solicitação de autorização de viagem conhecida como ESTA (na sigla em inglês). Com a modificação, a solicitação incluirá informação sobre qualquer viagem passada do solicitante a "países que constituem um refúgio terrorista".

A proposta legislativa e outra aprovada pela Câmara em 19 de novembro para endurecer os requisitos de entrada de refugiados sírios aos EUA surgem como consequência dos ataques em Paris, onde morreram 130 pessoas, e do atentado em San Bernardino, que na quarta-feira deixou 14 mortos na Califórnia.

O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou os atentados em Paris e assegura que dois de seus simpatizantes nos EUA cometeram o massacre de San Bernardino.

Os ataques fizeram reviver nos EUA o fantasma do dia 11 de setembro de 2001, ao provocar uma grande preocupação pela segurança do país e pelo poder do grupo extremista para recrutar cidadãos ocidentais, que podem cometer atentados contra seu país de origem. /EFE