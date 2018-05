Câmara endurece as normas sobre lobby A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou ontem por ampla maioria um projeto de normas éticas que endurece as regras sobre lobby na política. A medida, aprovada por 411 votos a 8, exige que os congressistas e os lobistas revelem detalhadamente as contribuições de campanha recebidas e feitas, respectivamente. O Senado deve analisar a medida amanhã.