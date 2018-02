Câmara municipal de Barcelona condena corridas de touros A câmara municipal de Barcelona aprovou hoje uma resolução que condena as corridas de touros, transformando a cidade na primeira da Espanha a se pronunciar contra este evento, praticado no país há vários séculos. O voto não tem poder de lei nem proíbe a realização de corridas em Barcelona. Tal medida só poderia ser tomada pela Assembléia Legislativa da Catalunha, província da qual Barcelona é a capital. Vinte e um vereadores votaram a favor da resolução, enquanto que 15 foram contra, numa câmara dominada pelos socialistas. A temporada de touros começa no final de março e termina em setembro.