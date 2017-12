Camboja aprova plano para julgar líderes do Khmer Vermelho Depois de sete anos de constantes atrasos, o Parlamento do Camboja aprovou um plano apoiado pela ONU para levar a julgamento os líderes sobreviventes do Khmer Vermelho. A intenção é julgar os suspeitos de atrocidades cometidas entre 1975 e 1979, quando cerca de 1,7 milhão de cambojanos morreram de fome, doenças, excesso de trabalho e execuções promovidas pelo regime comunista imposto pelo Khmer. Por unanimidade, os 107 parlamentares cambojanos apoiaram a formação de um tribunal composto por juízes e promotores locais e estrangeiros, abrindo caminho para o estabelecimento da corte. Ainda não se sabe quando começarão os procedimentos judiciais. A ratificação de hoje ainda precisa ser referendada pelo Senado e pelo chefe de Estado do Camboja.