Camboja condena 2 alemães e 3 vietnamitas por pedofilia Um tribunal do Camboja condenou nesta sexta-feira, 9, dois alemães e três vietnamitas a um total de 84 anos de prisão por vários delitos de pedofilia, incluindo a gravação de vídeos com violações de menores. Ke Sakhan, juiz do Tribunal Municipal da capital cambojana, disse que os crimes "ultrapassaram o limite do humano". Segundo a sentença, os condenados vietnamitas ajudaram os alemães a comprar quatro meninas de 10 a 14 anos, vendidas por suas próprias famílias. Elas foram submetidas a todo tipo de humilhação sexual enquanto estavam amarradas ou drogadas. Pelo menos uma delas era filha dos próprios cúmplices vietnamitas, destacou o juiz. A polícia cambojana revistou em agosto o apartamento de um dos alemães em Phnom Penh, depois de os vizinhos denunciarem ter ouvido os gritos das meninas. Foram encontrados arquivos de computador e vídeos das torturas. Karl Heinz Henning, de 61 anos, e Thomas Von Engelhardt, de 41, foram detidos. Poucas semanas depois, seus cúmplices também foram capturados. Henning quis se jogar pela janela quando viu a polícia chegar. Voltou a tentar o suicídio na prisão. Mas depois, durante o julgamento, disse que as torturas que apareciam nas gravações eram um "jogo" e que não eram reais. "Os senhores pensaram que o Camboja era um lugar ideal para cometer estes atos desumanos, porque é um país pobre e barato", afirmou o juiz antes de sentenciar Henning e Engelhardt a 16 e 12 anos de prisão, respectivamente. O Camboja, tradicional paraíso para crimes sexuais, como outros países do Sudeste Asiático, prendeu vários pedófilos estrangeiros nos últimos anos.