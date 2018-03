Camboja denuncia invasão pela Tailândia à ONU O Camboja enviou queixa formal ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) alegando que seu território tem sido violado por forças da Tailândia em uma região de fronteira onde ambos os países disputam a soberania sobre um templo milenar. "O Camboja não está pedindo uma intervenção das Nações Unidas. As instruções do primeiro-ministro Hun Sen''s são no sentido de tentar resolver o problema pacificamente entre os dois lados, informou o ministro da Informação do Camboja, Khieu Kanharith. O governo da Tailândia informou que analisará a denúncia antes de respondê-la perante a ONU. No início da semana passada, três manifestantes tailandeses cruzaram a fronteira para reclamar a soberania de complexo religioso de Preah Vihea, recém declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Os ativistas foram expulsos por soldados cambojanos. Depois do incidente, a Tailândia enviou 500 soldados a uma região montanhosa próxima das ruínas, enquanto o Camboja reforçou sua presença militar com mil policiais preparados para dissolver qualquer tentativa de incursão por ativistas tailandeses.