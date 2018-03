Camboja denuncia invasão tailandesa em seu território Autoridades cambojanas denunciaram que aproximadamente 40 soldados tailandeses cruzaram sua fronteira hoje, acentuando a tensão entre os dois países por causa da disputa de uma área no entorno do templo de Preah Vihear. Construído no século 11, o templo foi recentemente declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. A Tailândia, que não comentou a manobra militar realizada no país vizinho, reivindica para si parte do território onde se localiza a edificação. O Camboja acusa o país de violar sua soberania e anunciou ter colocado visou ter colocado em alerta as suas forças militares para evitar novas invasões.