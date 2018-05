Camboja e Tailândia chegam à trégua após combates

Os militares dos dois países chegaram a um acordo após uma conversa de 40 minutos em um posto fronteiriço e concordaram com a trégua e com a reabertura dos passos de fronteira, disse Phay Siphan, porta-voz do governo cambojano.

Os tailandeses foram mais cautelosos. O porta-voz do governo tailandês, Panitan Wattanayagorn, confirmou que o general tailandês Tawatchai Samutsakorn teve uma reunião com seu congênere cambojano, o general Chea Mon, e que ambos concordaram em estabelecer uma trégua "em princípio".

Os choques fronteiriços começaram na última sexta-feira, ao redor de dois templos hinduístas do século XI d.C., Ta Moan e Ta Krabey, cuja posse é reivindicada pela Tailândia. No decorrer desta semana, os choques se estenderam para os arredores de outro templo budista histórico, Preah Vihear, um patrimônio da Unesco que fica a 160 quilômetros dos dois primeiros templos. As informações são da Associated Press.