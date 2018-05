Camboja e Tailândia trocam disparos pelo 3º dia

Oficiais dos exércitos dos dois países disseram que os disparos estenderam-se por duas horas, na manhã de hoje, em uma área disputada da fronteira. Militares do Camboja afirmaram que os disparos foram retomados durante a tarde.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, defende um cessar-fogo, mas a perspectiva de paz é incerta, uma vez que prossegue o desacordo entre os dois países com relação à disputa territorial.

Os choques dos últimos dias são os primeiros desde fevereiro, quando a violência na fronteira cobrou a vida de pelo menos oito pessoas. Bangcoc e Phnom Penh disputam soberania sobre uma pequena faixa de fronteira onde situa-se o templo khmer de Preah Vihear.

As ruínas deste templo do século 11 são consideradas Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Em 1962, uma decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ) atribuiu a soberania sobre Preah Vihear ao Camboja. A Tailândia rejeita a decisão. As informações são da Associated Press.