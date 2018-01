Camboja e Vaticano tentam consolidar relações diplomáticas O primeiro-ministro cambojano, Hun Sen, se reuniu com o Núncio Apostólico regional, o arcebispo Salvatore Penacchio, e os dois se comprometeram a consolidar as relações entre o Vaticano e o Camboja. Segundo informa nesta quinta-feira, 22, o jornal em khmer Kampuchea Thmey, o arcebispo agradeceu ao governante pela tolerância religiosa que existe no país. Ele também afirmou sua confiança em ver o espírito atual ser mantido como uma prioridade do governo. Hun Sen agradeceu ao arcebispo pelos projetos e hospitais da Igreja Católica no Camboja, para a melhora da educação e saúde do país. O arcebispo é o Núncio Apostólico na Tailândia, Laos, Brunei, Cingapura, Mianmar (Birmânia) e Camboja. Os católicos cambojanos são minoria no país, mas a Constituição garante a liberdade de culto. A religião católica foi perseguida no Camboja pela guerrilha maoísta do Khmer Vermelho entre 1975 e 1979.