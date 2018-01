Camboja vai destruir todos os seus mísseis O primeiro-ministro do Camboja ordenou a destruição dos mísseis terr-ara do país, para evitar que caiam nas mãos de terroristas, informa o governo. O líder Hun Sen emitiu a ordem depois de uma reunião com o embaixador americano Charles Ray. Segundo a Embaixada, Ray e Hun Sen tiveram uma reunião de rotina e a decisão de destruir as armas foi ?unilateral?. A decisão provavelmente nasceu de temores de que os mísseis possam ser roubados das Forças Armadas e vendidos a terroristas. Armas leves e outras sobras das três décadas de guerra civil no Camboja são facilmente encontradas no mercado negro. O premier ordenou ?a destruição de todas as armas antiaéreas, que são o míssil tipo A-72 terra-ar, dos depósitos do Ministério da Defesa do Camboja?. A Defesa tem 233 desses mísseis, segundo o comunicado oficial.