Cambojanos protestam contra de líder da oposição

Conforme uma gravação publicada em um site do governo no mês passado, o vice-chefe do partido, Kem Sokha, teria dito que a prisão de Tuol Sleng, em Phnom Penh, foi encenada por soldados vietnamitas que derrubaram a ditadura do Khmer Vermelho em 1979. Sobreviventes solicitam pedidos de desculpas por parte de Kem Sokha. Ele nega ter feito as declarações.

O principal partido da aposição alegou que a manifestação foi encenada por simpatizantes do primeiro ministro Hun Sen para intimidar os rivais antes das eleições de julho.

Na sexta, o legislativo do Camboja aprovou uma lei que considera crime atos que negam as atrocidades cometidas durante o regime do Khmer Vermelho. Críticos dizem que a lei pode ser usada contra os adversários políticos de Hun Sen.

Aproximadamente 15 mil homens, mulheres e crianças foram torturados e executados durante o regime do Khmer Vermelho na prisão de Tuol Sleng. Liderado por Pol Pot, morto em 1998, o Khmer Vermelho eliminou quase um quarto da população do Camboja por inanição, excesso de trabalho e execuções. Fonte: Dow Jones Newswires e Associated Press.