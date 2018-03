Câmeras flagram desastre de helicóptero no Pacífico

Foi divulgado na última segunda-feira, 18, o vídeo de um helicóptero do Exército australiano que se acidentou ao tentar pousar em um porta-aviões, nas Ilhas Fiji, no Pacífico. O acidente, que ocorreu em novembro de 2006, deixou duas pessoas mortas - o piloto e um soldado. Outras nove pessoas foram resgatadas com vida. A aeronave, do modelo Black Hawk, participava de um treinamento. Durante o pouso, o helicóptero bateu violentamente contra a superfície de pouso e se despedaçou no mar. Os destroços e o corpo de outro soldados foram resgatados em março. O Black Hawk foi encontrado há mais de 3 mil metros de profundidade.