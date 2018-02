Cameron ameaça retaliar imprensa por vazamentos

Cameron não entrou em detalhes sobre quais medidas poderiam ser tomadas, mas advertiu que o governo "não poderia se omitir" caso os órgãos de mídia não demonstrem contenção com relação ao que divulgam.

Segundo ele, o governo vem tentando conversar com os veículos de comunicação sobre "como algumas dessas coisas (vazamentos de informações) podem ser prejudiciais". Mas, se esses veículos "não demonstrarem responsabilidade social, vai ser muito difícil para o governo omitir-se e não agir".

O Reino Unido não possui nenhuma lei específica que proteja a imprensa de intervenções formais, mas é relativamente comum funcionários do governo exerceram pressão sobre os veículos de comunicação para impedir que reportagens envolvendo questões de segurança nacional sejam publicadas.

As ameaças de Cameron vêm à tona em meio às revelações vazadas ao jornal The Guardian pelo ex-agente norte-americano Edward Snowden. As reportagens do Guardian, assinadas pelo jornalista Glenn Greenwald, expuseram o alcance e os alvos das ações de espionagem da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês), inclusive contra aliados. Fonte: Associated Press.