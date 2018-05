Cameron descarta ocupação da Líbia por forças britânicas

LONDRES - O primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, voltou a firmar nesta sexta-feira, 22, que não há possibilidades de as forças do país se transformem em um exército de ocupação na Líbia.

Em declarações à BBC Escócia, Cameron tratou de dissipar a inquietação de alguns deputados britânicos depois de saberem que o governo enviou vários militares ao país africano para que possam assessorar as forças rebeldes que lutam contra o regime de Muammar Kadafi.

"Não nos é permitido, com razão, ter um exército invasor ou um exército de ocupação. Isso não é o que queremos, não é o que os líbios querem, isso não é o que o mundo quer", afirmou o chefe do governo.

Na terça-feira passada, o governo britânico informou que os militares do país assessorarão os rebeldes sobre a maneira de melhorar as estruturas da organização militar, as comunicações e como prestar socorro médico, mas não participarão dos treinamentos nem armarão as forças opositoras.

O deputado Menzies Campbell disse que enviar "assessores com um propósito limitado está provavelmente dentro dos termos da resolução 1.973 (da ONU), mas não deve ser visto como a primeira entrega de mais desdobramento militar".